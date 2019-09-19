今年健保編列65.36億元專款治療4萬多個C肝病患名額已經用完，為使治療不中斷，經健保會通過，健保署原預估可加碼19億元，但經協商，現階段僅能先釋出2.65億元，治療條件也「倒退嚕」限縮回到需嚴重F3以上嚴重肝纖維化C肝病患才適用，預計有1600位病患受惠，9月20日上路。

據估計，國內約有40萬C肝病患，由於C肝新藥可治癒，健保自2017年開始給付C肝新藥，給付標準愈放愈寬，由一開始需嚴重F3以上肝纖維化，到今年只要驗出C肝病毒就可以接受健保新藥治療，專款由一年20億，一路增加到今年的65.36億元。

由於今年健保4萬多個C肝病患名額日前已經用完，為使治療不中斷，進而達到2025年根除C肝的目標，健保署在健保會中提案加碼C肝治療名額，原預估可再爭取到19億西醫基層轉診補助款結餘款及非預期風險政策配合款支應，但初期僅爭取到2.65億元，受惠人數亦由原先預估的7000人左右，大幅下降到1600人。

健保署醫審及藥材組姐長戴雪詠表示，健保署的目標仍為19億元，2.65億元是分階段先釋出，為了避免C肝輕症病患一下子把經費用完，才設條件讓嚴重F3以上肝纖維化C肝病患先用，目前網路登記F3以上C肝病患約有612人，今年健保預估可以治療4000位F3以上C肝病患、約需8億元，由於健保總額非預期風險政策配合款有8.22億元，照顧到F3以上C肝病患應是沒有問題的，屆時若F3以上C肝病患用不完，會再考慮開放給輕症C肝病患使用。

原本以為健保署加碼後，所有C肝病患都可適用，病患都在引頸期待，未料條件卻限縮需F3以上嚴重肝纖維化C肝病患，令不少C肝病患感到失望，認為看得到、吃不到，政府要根治C肝，難道只是說說而已。

台灣肝臟研究學會會長暨林口長庚醫院副院長簡榮南表示，門診中輕症C肝病患約占3分之2，雖然有點失望，但也都可理解財源有限，應讓嚴重的C肝病患先用，等到明年元月就又有新的財源，輕症C肝又可以接受治療，接下來，無論是政府或是醫療院所，要努力將F3以上C肝病患找出來。

(中時 )