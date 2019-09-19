台大農藝系教授劉力瑜。（台大提供）

受少子化與農村高齡化影響，我國農業面臨缺工及人口老化問題，台大生物資源暨農學院攜手經緯航太科技，領先全國，在大學首創「先端智農實驗室」 (Apex Agri-Intelligence Lab)，不只結合農業與無人機、AI技術，分析農田相關資訊並噴灑農藥等，更一同研發農用無人機，透過產學合作讓智慧農業更智慧，並從雲林開始推展。

台大農藝系教授兼計畫主持人劉力瑜表示，台大生農學院與經緯航太科技已簽署合作意向書，這項產學合作計畫的落實上，經緯航太科技提供無人機技術，以無人機空拍農田與農業資訊，台大生農學院則有農業專家可分析影像，並提供AI技術，以及觀察農田情況，「了解農作物是生病了或是開花結果」。

劉力瑜提到，農業與無人機技術結合，在國外已有很多案例，之所以出現如此農業技術潮流，在於少子化與農村高齡化，導致農業缺工問題嚴峻，因此將AI技術、無人機與農用結合，可開發出農用機器人，甚至可利用GPS衛星定位，進行田間農藥噴灑、施肥，或是自動割草機等。

台大生農學院院長盧虎生則說，這是國內第一個在大學開設的智農實驗室，期望能培養更多跨領域人才，並與雲林在地學校合作，共同推動前瞻科技應用於農業。

盧虎生並提到，這項合作的應用面向很廣，並且在農業領域很少見，除了將雙方指定農田地區指導使用新技術，還會一同研發全新且專用的農用機器人，透過台大生物機電工程系的技術與專家人才，能打造全新的農用噴頭、電池與農藥劑量，還有昆蟲實驗，以無人機如此高階智慧裝置，能解決新的農業病蟲害。

盧虎生也說，雲林為台灣農業重點縣市，這項產學合作技術將從雲林開始推展，將陸續往嘉南與中部地區拓展，未來盼能透過學術力量帶動智慧農業產業新模式。

台大表示，我國引以為傲的農業，面臨許多挑戰，利用先端科技解決農業生產、勞力不足等問題，智慧農業將是未來農業發展趨勢，而智慧農業即是結合跨領域的先端技術，例如資通訊技術、大數據分析、物聯網絡、區塊鏈等，降低極端氣候對於農業生產的影響、減少人力支出、建立產銷平台，促使農企業轉型。

(旺報 )