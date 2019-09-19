經緯航太科技開發環境監測無人機，提供農業觀測使用。（經緯航太科技提供）

經緯航太科技開發環境監測無人機，提供農業觀測使用。（經緯航太科技提供）

台大生物資源暨農學院攜手經緯航太科技，領先全國，在大學首創「先端智農實驗室」，共同研發農用機器人，但經緯航太科技工程師林德哲說，這項技術開發不易，主要在於農田資訊與農業影像分析，都需要專家觀測，再加上天氣變化，讓農用機器人的設計與開發，皆並非易事。

林德哲提到，農業與機器人結合並不常見，除了在於需要大量背景數據，才能從事影像或資訊分析，該公司近兩年著手打造農用機器人，才開始拍攝農田、擷取農業相關資訊，另外則是農業知識非常專業，需要相關背景專家才有能力分析與觀測，「一定要有專家懂know-how，否則取得的都是無用的數據」。

林德哲也說，農業環境與氣候變化息息相關，現在極端氣候現象嚴重，每年氣候都不同，另外還有農民種植習慣也不一樣，甚至不同農作物的種植方式也不盡相同，許多作物一年只收成一次，「大數據需要建立很多個重複，花好幾年才可以達到可信度」，諸多原因導致研發與製作農業機器人，更顯艱困。

台大農藝系教授劉力瑜則指出，國內其實已有不少使用農用機器人的案例，像是在花蓮，便有農田使用無人機拍攝數公頃大的西瓜田，擷取影像後，透過農用機器人定量補苗，能夠長出來所需要的西瓜數量，另外也有水稻田採用無人機巡田，或是使用無人機噴灑農藥，透過監測，不只不會浪費農藥肥料，農藥使用量並受到控制，更不易導致環境汙染，一舉數得。

(旺報 )