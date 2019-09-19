小6女筆記曝光，讓媽媽驚呆。（圖/爆料公社二館）

一名小6女生的筆記，不但傻壞家長，網友也驚呆。有網友在臉書社團分享二張照片，是他小6女兒筆記，被同學寫滿「淫蕩」話語，如渣男、做愛、精液等，傻得她提問「該如何處理？」文章一出，引起網友熱議，留言說，「好可怕」。

女網友在「爆料公社二館」發文說，「請問一個小6沒教養的女生，對我家的女兒寫這樣的話語，筆記本是我女兒的，她搶過去寫……我不想請學校處理，我想直接提告，請問我該如何處理？」她並分享2張照片，讓網友驚呆。

2張照片中，其中一張像是畢業紀念冊封面的自我介紹，被女同學寫下「地址：渣男家」、「我的興趣是：跟渣男互干xxx」、「擅長：做愛」、「我的夢想：成為酒家小姐」、「偶像：我男友（渣男）」等外，收集欄更喜歡收集「精液」，食物是「渣男的鳥」，及「你跟渣男在一起，你不是處女，你是高麗菜。」另外一張則寫著「親愛的，你認識偶像，不見得他認識你」。

文章一出引起熱議，留言達5千多則，紛說，「誇張」、「好可怕啊！小6就這樣」、「那位女同學腦袋裝什麼？」、「現在的小六就走偏成這樣了跟不上」、「太誇張了 她究竟接觸到什麼？」、「性教育不能等，國小就什麼觀念」、「同理心，感覺得到樓主的憤怒與無奈」、「去報警吧，通知家長」、「小6提告沒什麼用，應該要先通知學校、報警和聯絡對方家長」。

還有網友建議說，「告只有浪費時間，倒不如撥反霸凌專線，教育部防制校園霸凌專線（0800-200-885）。聽說可以讓霸凌者轉班，要求看看」。

(中時電子報)