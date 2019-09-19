寶德資訊負責人曾昭榮以圈購誠品書店、台灣大車隊等未上市、櫃股票為利誘，雇請業務員騙過上千名被害人投資，非法吸金121億元被訴，法院審理中發現，除了通緝中的曾昭榮及共犯姚柏丞等10人外，知名股市炒手鄒勝的胞妹鄒春香等7人也涉案，依法告發，台北地檢署偵查後，19日依法起訴。

姚柏丞等10人被台灣高等法院判決12年到1年6月不等徒刑，但是法院審理中，發現鄒春香、鄒官羽在2013年4月12日之前擔任非法吸金業務組織實際負責人，依職權告發由北檢偵查。

檢方調查，鄒春香、鄒官羽等人在2011年至2013年間，藉由「宅急便」、「雙盈行銷實業公司」、「寶德資訊公司」對外招攬不特定投資人圈購未上市櫃股票，還向民眾保證獲利模式，吸金達100億元，今違反銀行法追加起訴鄒女等7人。

曾昭榮是在2011年7月間以「寶德資訊公司」、「曾昭榮」、「姚柏丞」、「雙盈行銷實業公司」等名義，宣稱可精準報股市明牌，招攬投資人入會吸金。

由業務陳効亮等人對外招攬不特定投資人圈購未上市櫃股票，與客戶約定「投資報酬為3個月可回收8％到10％獲利並歸還本金」、「實際報酬比例及年利率約在40％到60％」，詐騙投資客出錢。3年間總計吸金118億多元，被害人高達3000人次。

(中時 )