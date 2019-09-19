美國食藥局日前於胃藥成分中的ranitidine原料藥檢出致癌物「N-亞硝基二甲胺 NDMA)」，於國際上發布警訊。為確認國內藥品狀況，食藥署昨日啟動清查作業，要求各廠商一個月內回報檢驗結果。如有致癌物，將啟動下架回收作業。民眾如有疑慮，可洽藥師、醫師討論換藥事宜。

食藥署藥品組科長洪國登表示，美國食藥局日前發現，胃藥中的ranitidine原料藥含有致癌物「N-亞硝基二甲胺」，但因該成份低於食品可接受量，美國僅對民眾釋出提醒，並未啟動下架回收。

使用ranitidine原料藥的產品，主要用於治療胃灼熱、消化不良（酸引起）、胃酸過多、十二指腸潰瘍等。目前，原料藥的產地尚未釐清，產生致癌物的原因亦仍處於各國調查階段。

根據食藥署統計，國內核可使用ranitidine原料藥的藥品許可證共有38張，食藥署為安全起見，已要求廠商展開清查，並於一個月內回報檢驗結果。洪國登表示，該署一旦發現國內有產品含有相關成份，將即時公布，並啟動下架回收。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，NDMA是一種化合物，可能存在於水、空氣和土壤中，被美國環保署列為B2級致癌物。雖經動物實驗證實將增加肝癌風險，但在人體上並無致癌證據。

洪國登提醒民眾，如對自身使用的藥品存有疑慮，可洽鄰近藥局諮詢藥師，或在回診時，與醫師討論換藥事宜。

(中時 )