樂天株式會社與老牛皮國際股份有限公司（La New）於19日宣布，完成簽署有關轉讓La New公司旗下負責營運台灣職業棒球隊「Lamigo Monkeys」之子公司大高熊育樂股份有限公司LAMIGO-MONKEYS，全部股份之基本協議書。樂天表示，透過本次取得股權，預計自2020年球季開始，參與台灣職業棒球聯盟（CPBL）。

「Lamigo Monkeys」自2004年由La New公司負責經營以來，總計達成包含2017、2018年二連霸在內6度聯盟年度總冠軍，以台灣棒球界首屈一指的實力自豪。此外，經營方面亦為了爭取球迷，採取諸多獨特且先進策略，自2014年迄今連續五年位居台灣職棒界最多球迷進場人數之地位，是台灣職棒界人氣、實力兼具的代表性球團。

樂天在日本職棒界，自2005年球季開始經營「東北樂天金鷲隊」迄今。對於參與台灣職業棒球，將活用透過以「東北樂天金鷲」為首、在參進各項運動界中所培養出的KNOW HOW，不僅對於球團本身，也對於台灣職業棒球以及地方創生做出貢獻。

此外，樂天Rakuten自2008年起在台灣發展電子商務、信用卡、電子書以及C2C等事業，打造獨特的「樂天生態圈」。未來樂天台灣生態圈服務將更擴大，提供金融科技相關服務。本次透過參與台灣職業棒球、提升樂天Rakuten品牌價值，加速各項服務的成長，期待帶給台灣消費者更多元且優質的樂天生態圈體驗與服務。

La New公司自2004年球季開始以「La New熊」為名參與台灣職業棒球。2011年球季開始，將主場轉移至桃園市，並同時改名為「Lamigo Monkeys」，作為與地方緊密結合的球團，在16個球季裡引領台灣球界。本次為了「Lamigo Monkeys」以及台灣職業棒球的進一步發展，決定將全部股份轉讓予在日本具有經營球團等各項專業的樂天。

樂天表示，關於參與台灣職業棒球乙事，將於CPBL召開常務理事會獲得承認後正式確認。新的隊名、制服、隊徽等事項，之後將會另行公布。

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