交通大學與陽明大學18日分別召開校務會議，兩校表決並通過合校計畫，但學生代表態度不同，交大學生聯合會盼順利上路，陽明學生會則希望雙方能持續溝通到沒有疑慮，校友則樂觀以對，認為合校是不同領域結合，支持這筆「穩賺不賠的生意」。

交大學聯會會長呂家興說，交大與陽明合校「走了滿大一段路」，實質結果如何，尚待教育部審核與通知，而交大同學本來對此案有所疑慮，不少同學希望在今年度獲得最後一屆交大畢業證書，但參考大陸交大校名，兩校合併後成為「陽明交大」，「完全還是交大的符號」，因此樂觀以對，希望明年順利上路。

陽明大學研究生學生會會長蔡惟丞表示，相較於交大，陽明確實是量體較小的學校，對於未來合校後，陽明大學的資源與影響，仍存在不確定性，盼在接下來的時間，雙方仍能持續溝通，降低疑慮。

台灣師範大學光電工程研究所助理教授楊承山為交大校友，他認為，合校後取名「陽明交大」，就像上海交大、西安交大、北京交大、西南交大等大陸交大校名邏輯，再加上交大與陽明各自專長領域不同，合併之後，有助於交大發展醫工和生科臨床研究，也能協助陽明拓展理工領域，「這樣穩賺不賠的生意，當然是支持。」

(旺報 )