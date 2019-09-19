有記者界梁詠琪的稱號，前台視記者兼主播吳怡萱，透過永齡基金會發言人蔡沁瑜引薦，於16日加入郭辦團隊。（圖摘自吳怡萱臉書）

才上任新工作不到1天，郭台銘就宣布不參加2020總統選舉，實在令人錯愕。昨（18）日，吳怡萱在臉書透露上任3天以來自己的心情。（圖摘自吳怡萱臉書）

有主播界梁詠琪的稱號，前台視記者兼主播吳怡萱，透過永齡基金會發言人蔡沁瑜引薦，於16日加入郭辦團隊。才上任新工作不到1天，郭台銘就宣布不參加2020總統選舉，實在令人錯愕。昨（18）日，吳怡萱在臉書透露上任3天以來，面對如此戲劇性的故事展開，自己的心情，並表示「我沒有失業啦！」文末不忘感謝柯P，實在耐人尋味。

吳怡萱18日在個人臉書上發文，「上班第三天，終於有時間好好靜下心來這邊跟大家聊聊天。結論說在前面，我還沒失業啦！」吳表示，當初自電視台離開，選擇加入郭台銘先生的團隊，就已做好接受任何結果的決心。對此，2020郭棄選的事實，吳怡萱顯得並不是那麼在意，也無一絲一毫遺憾。更強調她在意的是「過程」，她經過這幾天和郭近距離相處，發現郭台銘先生身上太多值得學習的事，她表示，「他（郭）的確是想為中華民國台灣做很多事」。

吳怡萱補充，儘管郭先生不選了，他仍會繼續貫徹之前初選所提到的政策，並思考如何在未來化為實際行動，繼續為中華民國台灣做事。對於自己現階段任務，她表示，「我能扮演什麼角色，才是我最關心的事」。在郭不參選後，吳認為對未來的想像力更寬廣、路更廣大了，能夠做的事反而更多。所以，她還是會繼續在郭團隊中，盡力發揮所長。

最後對於郭退選後外界對她工作的疑慮，吳怡萱表示謝謝大家關心，同時不忘感謝柯P，由於她在擔任記者時期就常常跑柯的新聞，彼此之間的好感情，不言而喻。

吳怡萱18日在個人臉書上發文，「上班第三天，終於有時間好好靜下心來這邊跟大家聊聊天。結論說在前面，我還沒失業啦！」（圖摘自吳怡萱臉書）

(中時電子報)