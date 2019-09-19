前檢察官詹昭書被控在新竹地檢署任職期間，收賄替溫泉業者、汙泥廠護航，一審判他無罪，之後高院、高院更一審、更二審都將詹男判處10年徒刑、褫奪公權6年，犯罪所得73萬多元沒收，案經上訴，最高法院駁回定讞。

已遭停職的詹昭書在2009年任職新竹地檢署期間，收受溫泉業者提供的昂貴汽、機車代步，並佯稱能協助解決汙泥廠圍廠事件，利用自己輪值內勤之際，受理且主導案件偵辦，藉此索賄。

新竹地檢署、廉政署據報後展開搜索，拘提詹到案，訊後將他起訴並求處重刑，但新竹地院卻認定，證據不足證明詹昭書有利用職務，以欺騙手段讓張姓、何姓業者陷於錯誤而交付財物，判他無罪，經上訴後，高院、更一審都改判10年徒刑，但遭最高法院撤銷。

高院更二審認定詹男收取業者的利益有對價關係，構成利用職務上機會詐取財物罪，詹的行為令全體檢察官蒙羞，戕害民眾對司法機關的信賴，且他犯後一再飾卸、否認犯行，將他判刑10年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )