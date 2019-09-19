弘毓基金會新心女人韌力展覽「我的瀟灑時代」，帶您認識新住民。（弘毓基金會提供／陳淑娥台中傳真）

全台每年約有18萬餘人因婚姻來台新住民，並逐漸歸化成正港台灣人，這群新心女人心聲透過藝術視角「我的瀟灑時代」展覽，希望與現代社會共融共創更美好的台灣新世代，展期即日起至11月29日止。

弘毓基金會新心女人韌力展覽「我的瀟灑時代」19日舉辦首場開幕活動，共有8項主題結合真人圖書館，並以「瀟灑」一詞代表新住民女性的嶄新、新穎、擁有自信等特質，描述新住民女性來台故事、努力成長的過程。

弘毓基金會董事長王乃弘表示，本會長期服務台中市山海線婦幼家庭，觀察新住民姊妹在生活中，可能受就業歧視、語言不通、貼上外勞、外籍新娘等標籤、在婚姻家庭中容易被管控約束，希望藉由展覽讓大眾對他們有更深入的認識。

新住民小玉說，研究所畢業後開始踏入社工工作，一直以來無法肯定及接納自己，剛好弘毓辦理藝術治療與創作團體，透過團體接觸許多藝術創作媒材，非常享受當下創作過程，透過真人圖書館將經驗分享給大家，讓更多民眾了解新住民的故事。

策展人馬毅綸指出，為提升大眾對新住民的認識與尊重、新住民社會參與的能力，辦理新住民生命韌力團體，於9月在山海線、屯區開始辦理一系列瀟灑主題。新心女人韌力展「我的瀟灑時代」展覽，展期即日起至11月29日，共3場次。

展期間將陸續與台中西屯區豐盛饌無國界料理餐廳、台中市立圖書館沙鹿深波分館／豐原分館舉辦「真人圖書館」、「靜態展」，另結合本會「兒童劇公演暨親子野餐活動」等系列活動。

(中時 )