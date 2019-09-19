經過10年努力，台灣終於送出第一批德國海德堡大學雙聯學位留學生。來自陽明大學生醫光電研究所的孫一、周再望兩位同學，這個學期啟程赴德攻讀醫學工程碩士學位。這兩名同學也成為全台灣唯二能獲得海德堡與台灣雙聯學位的學生。

海德堡大學是世界知名大學，至少有56位諾貝爾獎得主曾經在此任教。陽明大學與海德堡大學在醫學領域皆為頂尖大學，歷年來多次互訪，雙方經過10年努力，終於達成雙聯學位共同培育世界人才的共識。

陽明大學成為全台唯一與海德堡大學簽訂雙聯學位的大學，孫一與周再望順勢成為第一批赴德的留學生。兩位同學九月將在德國進修碩士第二年課程，畢業後將可同時取得海德堡大學醫學工程與陽明大學生醫光電雙碩士學位。

對於能成為首批獲得海德堡雙聯學位的學生，孫一坦言非常高興。他表示，在台灣念完碩士再出國留學，最快通常要花四年的時間才能取得碩士學位，現在可以縮短兩年，同時取得德國名校與台灣學位，不但可以節省時間，也對於自己未來發展大有幫助。

陽明大學表示，與海德堡大學的交流可回溯至2008年，當年海德堡大學校長Bernhard Eitel訪問陽明大學，隨後諾貝爾醫學獎得主郝森（Harald zur Hausen）訪問陽明大學，目前陽明大學生醫光電研究所代理所長費伍岡（Wolfgang Fischer）也曾是海德堡大學客座教授，隨後兩校每年定期舉辦醫學相關研討會，並協商雙聯學位計畫，終於在今年送出第一批留學生，預估未來也將有德籍留學生赴陽明大學攻讀學位。

陽明大學指出，今年雙邊會議將在陽明大學舉辦，雙方分別就放射腫瘤學、神經科學、影像、光電與生物物理進行廣泛交流，同時德國在台協會處長王子陶(Thomas Prinz)也將與會。

陽明大學國際事務處國際長黃雪莉表示，與海德堡大學的雙邊研討會今年邁入第11年，10年來深刻交流一步一腳印，很不容易才走到今天的雙學位合作，是開創也是突破。相信未來與該校除了學生交換的項目之外，透過雙學位合作，亦增進雙邊教授在學術及研究上的交流，期能激盪出更多的火花。

(旺報 )