立委陳明文今日上午召開記者會，會中有媒體提問，25號民進黨廉政委員會邀請陳明文說明在高鐵上掉了300萬事件，當天陳明文是否會出席。對此，陳明文沒有多做回應。

日前陳明文將裝有300萬元的行李箱遺忘在高鐵車廂，事後由陳明文之子陳政廷出面領回，並說明這筆錢是家人提供要讓他到菲律賓投資手搖杯飲料店。此事引發社會議論，民進黨也為此擬召開會議請陳明文說明。

(中時 )