出席廉委會說明300萬事件？陳明文未回應 12:452019/09/19 中時 吳家豪 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今日記者會現場照 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立委陳明文今日上午召開記者會，會中有媒體提問，25號民進黨廉政委員會邀請陳明文說明在高鐵上掉了300萬事件，當天陳明文是否會出席。對此，陳明文沒有多做回應。 日前陳明文將裝有300萬元的行李箱遺忘在高鐵車廂，事後由陳明文之子陳政廷出面領回，並說明這筆錢是家人提供要讓他到菲律賓投資手搖杯飲料店。此事引發社會議論，民進黨也為此擬召開會議請陳明文說明。 (中時 ) #300萬 #珍奶 #陳明文 也許您會感興趣 推薦閱讀 林國慶超慘 中秋烤肉又被警察查水表兩次 08:152019/09/15 政治 百萬美鈔獻金裝花瓶 轉送露餡 04:102019/09/16 社會新聞 刮刮樂「黃金拉霸機」刺激登場 頭獎300萬元 13:212019/09/16 財經 柯志恩酸「買菸找總統府 借錢找陳明文」 14:332019/09/17 政治 對決陳明文 林國慶：真的硬仗一埸！ 22:522019/09/17 政治 正妹舌功了得 靠嘴一年海撈3百萬 12:342019/09/18 搜奇 日男電車掉280萬 結局與台大不同 15:442019/09/18 時事 預防腸病毒 苗縣長撥300萬元購置耳溫計 12:142019/09/19 生活 綠委籲：調漲老農津貼每月8千 12:372019/09/19 政治 三峽升船機試通航三年 通過量近300萬噸 12:442019/09/19 兩岸 政治熱門新聞 蔡論文若被發現... 黃暐瀚：恐重大衝擊總統選情 - 政治 韓朱配內幕 網驚韓國瑜在下好大一步棋？ - 政治 小英論文今年才登錄？總統府說話了 - 政治 - 工商 彭文正爆蔡英文學術證據正在消失？ 網：快破案了 - 政治 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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