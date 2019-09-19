39歲「韓國第一美女」金泰希2017年和37歲亞洲天王Rain（本名鄭智薰）結婚，同年10月生下一女，今年2月夫妻倆宣布懷二胎，今(19日)上午金泰希在首爾某家醫院順利產下二女兒，迎來處女座小公主，公司稍早發聲明證實金泰希和鄭智薰的新家人誕生了，目前金泰希在家人的照顧下安靜休養中，感謝外界祝福。

金泰希和Rain交往4年，2017年1月在首爾鐘路區嘉會洞教堂舉行婚禮，Rain之後上節目透露，自己本來解除定存想給太太最棒的婚禮，但金泰希不想要盛大的儀式，他便聽從太太喜好辦了一場小型婚禮，「西裝也穿以前穿過的，婚紗照也沒有拍」，最後只花了約200萬韓元（約5.1萬元台幣）就完成了這場世紀婚禮。

兩人結婚同年10月，金泰希便誕下兩人愛的結晶，Rain當時貼出女兒白色襪子照片，幸福說：「謝謝，是漂亮的公主，會好好的扶養她，以成為對世界有幫助的孩子。」今年兩人宣布拚二胎成功，上午金泰希公司透過聲明表示：「演員金泰熙，鄭智薰夫妻的新家人出生了，向大家傳達這個高興的消息。金泰希今日上午在首爾的醫院裡生下二胎，是健康的女寶寶，目前母女均安」。

金泰希公司更說，金泰希現在在開心的家人照顧與祝福下休息中，對於外界祝賀和關心都十分感謝，未來會努力在演員工作上為大家帶來更好的作品，請多多支持。

(中時電子報)