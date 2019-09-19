王秉誠2012年從東華大學畢業後，2013年就貸款創業在林口長庚附近開設「螞蟻帝國」的店，教民眾認識螞蟻及將螞蟻當寵物飼養，這種興趣很奇怪，但他對自己喜歡的事物甘之如飴，成為年輕人學習的典範。

教育部與公共電視共同規畫的青少年楷模紀錄片《就是這Young》，今年再推第4季，介紹各行各業的13個精彩故事，本周六9月21日起，每周六下午2時30分在公視頻道播出。

教育部國教署主秘王鳳鶯說，看到這麼多年輕人創造奇蹟的故事，她非常感動，許多人在高中職階段是個熱心的學生、願意幫忙別人，做久了，潛力就顯現出來，加上家人及民間公益團體的幫忙，他們的夢想得以實現。

王秉誠是《就是這Young》青少年楷模紀錄片的13位主角之一，他表示，從小喜歡昆蟲，高中迷上螞蟻，但怎麼養都養不活，後來在一次科展中蒐集資料發現，要找到蟻后後才能繁衍出一群螞蟻，從此他更投入研究螞蟻，並以此創業。

王秉誠說，他要以螞蟻來創業，媽媽反對，擔心「做這種生意，可以填飽自己肚子嗎」？後來他貸款開店，每年3月到9月到台灣四處各地去蒐集蟻后，再教民眾養螞蟻及賣養螞蟻的設備，做出成績後，媽媽轉而支持。他估計，台灣約有5萬個飼養螞蟻的人口，他瞄準這個市場，希望未來發展得更好。

球學聯盟創辦人暨執行長何凱成，也是青少年楷模之一。他國中時期遭逢家庭變故移民美國，在學期間差點被霸凌，但因為優秀的體育表現而被同學接納，並順利申請到哈佛全額獎學金，與台灣之光林書豪結識成為室友。畢業後他捨棄高薪的金融工作，選擇回到台灣致力推動「讓運動成為教育的一環」，期盼更多人體會到運動能帶來的改變力量。

其他還有包括年僅17歲就創辦國際滑雪學校至今的陳明秀、台灣第一位女攀樹師許荏涵、2018亞運空手道金牌谷筱霜，與2018世界盃系東流空手道錦標賽金牌辜翠萍、多次獲得國內外大獎非科班出身的室內設計師林佳嫺、入圍第29屆金曲獎最佳演唱組合的夜貓組(Leo王+春艷)、致力推廣公益計畫「舊鞋救命」的楊右任等人。

(中時 )