中美貿易談判重啟之際,曾擔任中美之間「說客」的美國著名的股權與管理諮詢公司黑石集團(Blackstone)首席執行官蘇世民(Stephen Schwarzman)表示,對重啓最新一輪貿易談判的做法感到鼓舞。他認為,中國經濟增長放緩,令中方更願放棄過去的一些貿易和商業做法,這令中美貿易戰或降溫。

香港經濟日報報導,蘇世民目前正在宣傳自己的新書《追求卓越的必要條件》(What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence)。他在書中提到美中無法達成貿易協議的一部分原因是,中國不想放棄一切使他們在這麽長時間裡快速發展的做法。

他周二在接受CNBC「財經論壇(squawk box)」訪問時說,因爲中國現在的經濟增長放緩,願放棄這些貿易和商業做法。「我相信中國已經意識到了每個人都在走自己的路,美國和中國的脫鈎對他們不利」,因爲這會導致整個世界經濟增長放緩。美中兩國可能會採取一些措施來「幫助全球經濟增長,因爲這符合所有人的利益」。

蘇世民在新書中還談及了自己的美中貿易談判經歷,並稱美中間的貿易談判是他所經歷過的「最複雜的談判之一」。據了解,蘇世民在過去三年間,充當美中貿易的中間人。他在書中寫到,自2019年5月談判破裂以來,「美中兩國都開始對彼此採取越來越民族主義的立場」。

蘇世民被認爲是美國總統川普的朋友,在北京政府內也有深厚的人脈關係。他在清華大學還成立有培養未來世界領袖的碩士項目。

美國智庫企業研究所高級研究員、資深貿易和中國經濟專家史劍道(Derek Scissors)則認爲,經濟減速和貿易戰關係不大。他說:「蘇世民只代表了美國金融界非常富裕的階層。中國經濟疲軟的主要原因是國內決策失誤」。

美國卡托研究所(Cato Institute)貿易政策研究中心副主任西蒙•萊斯特(Simon Lester)則向美媒指出,「如果川普政府正在推動一項讓中國作出重大讓步,而美國沒有作出任何讓步的協議,那麽無論中國的經濟狀況或脫鈎的風險如何,中國都很難同意這項協議」。

