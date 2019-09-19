苗栗縣長徐耀昌19日上午在竹南頭份水資源回收中心舉辦「下水道小學堂」，有獎徵答小學生踴躍舉手搶答。〔謝明俊攝

苗栗縣長徐耀昌19日上午在竹南頭份水資源回收中心舉辦「下水道小學堂」與小學生對話，頒獎給小朋友。〔謝明俊攝

苗栗縣竹南頭份水資源回收中心第2期工程，即將在本月完工，19日上午公館鶴岡國小特別安排3年級學童前往中心參觀，並由縣長徐耀昌主持「下水道小學堂」與小學生對話，透過臉書直播，宣導苗栗縣對下水道重視建設，居6都以外的縣市之冠。

徐耀昌表示，未來下水道工程將以苗栗市為中心的生活圈，以及後龍鎮污水處理廠完工為重點，其中苗栗市污水下水道，將在公館鄉設立水資源回收處理中心，另後龍鎮的污水處理廠也將在今年10月完工，並開始埋設接管工程。

據苗栗縣政府水利處長楊明鐃表示，竹南頭份水資源回收中心第2期工程，經過4年的施工，即將在今年9月完工，每天可處理3．1萬噸民生污水，包括竹南、頭份污水分區接管用戶，將提高至3萬5千戶，第3期工程則預計在2027年完工，計畫完成後總接管戶數達43，131戶。

在第2期工程即將完工前夕，公館鄉鶴岡國小特別安排3年級學生戶外教學，前往竹南頭份水資源回收中心參觀污水是如何變成淨水，並由苗栗縣長徐耀昌主持「下水道小學堂」與小學生進行問答對話，透過臉書直播。

徐耀昌在小學堂上介紹下水道功能與好處，接受小學生的提問，一名小學生特別問到污水下水道接管家裡要不要花錢，徐耀昌回答，接管費用完全由縣政府負擔，但在住宅室內如需改造化糞池則需另外處理。徐耀昌接著並主持有獎問答，詢問小學生們用戶接管時需不需要敲除化糞池？以及為什麼雨水不能接進污水下水道？小學生踴躍舉手搶答，現場也準備獎品給答對的小朋友。

(中時 )