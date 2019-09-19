◎老農津貼綠委喊8千 40億中央買單

為農民請命！民進黨立委包含陳明文、陳歐珀、蘇震清、蘇治芬等11人今（19）日在立法院召開記者會，齊聲呼籲老農津貼調高至8千元，盼立院本會期在經濟委員會優先處理，明年上路，而增加約40億元支出也應由中央買單，避免增加地方負擔。

◎全聯投15億元 搶當現烤麵包王

全聯搶攻全台600億元的烘焙市場商機，今年2月與日本H2O集團斥資2.6億元成立合資公司，推出Hankyu Bakery阪急麵包成為「帶路雞」，增加消費者的黏著度，目前全台980店，導入阪急麵包的有130店，平均每店日賣250個、130店共賣逾3萬個，平均帶動來客增2成、到店頻率也提高。

◎準颱風塔巴 明後天距台灣最近

氣象達人彭啟明今（19）日在個人臉書專欄表示，在台灣東方約800公里的熱帶性低氣壓，過去1、2天仍持續整合，目前有集中的現象，很有機會在今天發展成今年第17號颱風塔巴。由於中心距離台灣近，要留意可能受到其外圍環流的影響，或行經路線是否稍微西偏，過去幾天因為在整合，有明顯滯留轉彎現象。

◎確定賣給樂天 桃猿股份全數轉賣

中職冠軍隊Lamigo桃猿7月宣布啟動轉賣程序，日媒報導樂天集團可望以以11億日圓（近新台幣3.2億）入主，成為中職第一支外資球隊。桃猿領隊劉玠廷今天上午11時將與樂天亞洲總部營運長渡邊崇、樂天金鷲隊球場本部長川田喜、中職會長吳志揚一同召開記者會。吳志揚也在記者會一開始就宣布：「桃猿轉賣樂天。」

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(中時電子報)