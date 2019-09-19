雞屎藤舞蹈劇場22日晚上7點在南化天后宮演出《府城風景畫─霑、風、社》。（文化局提供／劉秀芬台南傳真）

邁入第9年的台南市藝術進區活動，本周末21、22日將前進官田體育公園、南化天后宮，為大小朋友帶來身聲劇場所準備的《在大水之中》、雞屎藤舞蹈劇場《府城風景畫─霑、風、社》兩齣好戲。

21日星期六晚上7點於官田區官田體育公園演出的《在大水之中》，名稱為現代洪水寓意，劇中結合戲劇、肢體、歌唱、樂器、面具、偶、魁儡等，表現出人們面對困境，仍積極冒險直搗問題核心，透過幽默輕鬆的音樂肢體與戲劇，讓時空交錯下的人與動物，以愛與勇氣跨越生命難題。

雞屎藤舞蹈劇場作品以人文、台灣文學以及傳統藝術入舞，並於廟口、古蹟建築等非劇場空間，建立鮮明的團隊形象。22日晚上7點在南化天后宮演出的《府城風景畫─霑、風、社》，用3個代表台南風土的元素—水、風及土地，結合正和軒民俗古樂團的現場演奏，與小法鼓科儀音樂，描摹府城的水影天光。

藝術進區活動是一個將劇場搬至戶外、將藝術帶到各區的活動，多年來已培養許多粉絲。今年每個場次除了有限量打卡按讚送禮活動，並推出16區藝文小旅行，於演出活動當日讓民眾除了走出戶外看表演，也能探訪各區的文化特色。

2019藝術進區活動從8月底至11月底，每周假日巡迴大台南每一個行政區，下周登場的是豆子劇團粉絲團《料理小西帥》於28日星期六下午4點30分左鎮區北極殿廣場演出；王藝明創新布袋戲《大目降十八嬈傳奇》於29日星期日晚上7點大內區青果市場演出，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

(中時 )