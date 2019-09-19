嘉義市消防局消防人員搶救火警現場。（讀者提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市溪興街153巷12弄一處民宅19日凌晨2點發生火警，屋主陳姓男子發現神明廳起火，趕緊叫醒母親抱2歲孫子逃生，他自己逃生不及，躲進浴室卻被燻得焦黑、嗆傷，傷重不治，命喪火窟，肇禍原因由警消深入調查。

據了解，27歲陳姓男子與女友生育2歲兒子，兒子、母親與他同住在溪興街這棟5樓公寓的2樓，陳男靠打工為生，最近做了一樁太陽能相關的工程，卻遲遲收不到工資，心情不佳，18日晚上喝酒發洩情緒，欲打電話給分居的父親，但陳母制止，母子發生爭吵。

爭吵後，陳母抱著孫子回房間睡覺，凌晨被兒子搖醒，叫她抱著孫子趕緊逃生，陳母抱著孫子逃出火場，哭喊「火燒厝啦！厝內還有人，快救人」，陳母的臉被燻黑，孫子無礙。

消防人員獲知有人受困，布水線灌水滅火的同時，進入火場搜索搶救，2時10許火勢撲滅，在浴室門口發現陳男倒臥，全身被燻黑、燒燙傷，沒有意識，立即送聖馬爾定醫院急救，但急救無效，陳男於凌晨3點10分許宣告不治。

陳母說，孫子是兒子與女友所生的，但女友未同住，兒子平常在家裡神明廳會點檀香，也不知道為何起火？

消防局指出，陳男疑似拿溼布欲滅火，但火勢一發不可收拾，他逃生不及，躲進浴室，被救出火場時卻已無意識、全身燻黑、燒燙傷。

消防局表示，一旦發生火警，立即通知屋內人員逃生同時報案，若無法逃生，要躲進有防火效果的房間內，房間門最好是實木或防火門，並關門等待救援，若浴室門是塑膠門，容易燒熔，無法阻絕火勢和濃煙，千萬不能躲。

(中時 )