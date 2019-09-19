新北市海洋防衛隊成立3年，盡心清除海下覆網，成效顯卓，今年他們更參與竹叢礁投放與維護，提供良好的環境給軟絲產卵，更協助工研院、農業局裝設水下光傳輸即時監測系統。市府今天(19日)在萬里區漁會舉辦「新北海洋防衛隊2.0」升級成果展現，副市長吳明機也到場參加。

吳明機表示，海洋防衛隊成立至今3年，已清除12噸海底廢棄漁網具，今年更升級成「新北防衛隊2.0」，不只清除漁網，還協助市府及萬里區漁會投放竹叢礁至海底，塑造一個類似珊瑚的環境，供軟絲在上頭產卵，此舉可避免螃蟹將卵吃掉，保護軟絲寶寶。

吳明機說，今年工研院與農業局合作，首度開放海域投放「水下光傳輸即時監測系統」，並由海底防衛隊協助建置及維護，該系統能將海底的畫面清楚記錄下來，除了可供海洋防衛隊監測海底狀況，更留下許多珍貴畫面，民眾可到漁業及漁港事業管理處官網觀看軟絲的美麗身影。

(中時 )