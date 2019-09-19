時代力量秘書長吳佩芸昨發出新聞稿表示，正在草擬總統候選人提名辦法，並以徵召立委黃國昌為優先考量，時力決策委員蕭新晟質疑，相關辦法未經過決策委員會討論，根本在玩「黑箱作業」，預期會釀成退黨潮。吳佩芸今表示，黨機制要完備才能照著步調走，辦法沒擬定無法按照法條規章進行，全案下周會進到決策委員會討論，絕對沒有黑箱作業。

2016年立委選舉，時力政黨票跨越5％門檻，取得2020總統大選自提人選門票，實力黨內一直有自提總統候選人及支持民進黨蔡英文總統連任兩種聲音，曾主張自提人選的徐永明接任黨主席後，時力是否自提總統候選人再度受到矚目。

時力黨中央昨宣布，正在草擬正在草擬總統候選人提名辦法，並把徵召黃國昌列為優先選項；主張支持蔡英文連任的時力決策委員蕭新晟痛批，黨中央一直在操作議題，極有可能弄假成真，屆時恐會很多人考慮離開。

蕭新晟表示，黃國昌一直表達沒有意願，還曾經說過參選總統是腦袋有洞，黃國昌最佳戰鬥位置是在立法院，成為總統候選人絕對不是最佳選項；蕭新晟不滿黨中央近期頻透過新聞稿，放出尚未經過決策委員會討論的消息，如果身為決策委員卻不能參與決策，不如歸去。

吳佩芸回應，徵召黃國昌參選總統是黨中央考量跟選項之一，即便黃本人表達沒意願，會尊重其想法，草擬總統候選人提名辦法主要是先把機制確定，並非針對2020總統大選，也是對未來提前準備，接下來也會跟黃國昌清楚說明。

決策委員質疑草擬總統候選人提名辦法是黑箱作業，吳佩芸表示，不會啦，單存先把辦法確定後排進決策委員會討論，審慎評估凝聚共識，商討是否要送黨代表大會議決。

(中時 )