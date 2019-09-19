日東電3高層因福島核災遭強制起訴今獲判無罪 12:422019/09/19 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本東京電力公司3名前高層主管因福島核災被強制起訴，19日獲判無罪。(翻攝自NHK網站) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2011年發生的福島第一核電廠核災事故，東京電力公司當時的經營高層3人遭強制起訴，東京地方法院19日下午1時過後宣判，判3人無罪。 東京電力公司前會長(董事長)勝俣恒久(79歲)、前副社長(副總經理)武黑一郎(73歲)和武藤榮(69歲)3人在福島核災後，在檢察審查會通過表決後，被以業務過失致死傷罪嫌強制起訴。 他們在法庭上表示，「不可能預測到此事故，也無法防止事故的發生」，並主張自己無罪。東京地院最後也做出無罪的判決。 (中時電子報) #福島核災 #東京電力 也許您會感興趣 推薦閱讀 已遷籍台中 林佳新：迎戰蔡其昌 就等高層點頭 17:122019/09/15 政治 台鐵施工意外釀1死 罪證不足不起訴台鐵 13:232019/09/16 社會 三中案起訴馬英九 律師：根據哪條黨章規定 21:192019/09/16 社會 涉百貨禮券詐欺近40億元 前護理師被起訴 11:392019/09/17 社會 電話亭KTV歌曲侵權 業者沒複製獲不起訴 14:422019/09/17 社會 縱火燒燬6機車害少女送醫 男公共危險罪起訴 17:002019/09/17 社會 同志有罪？龐德女郎新片談女女戀 影廳瘋狂加開場次 16:532019/09/17 娛樂 電話亭KTV涉侵權 業者不起訴 04:102019/09/18 社會新聞 煮水忘關瓦斯引發氣爆 男子被起訴 12:442019/09/18 社會 理想大地開發案二審出爐 傅崐萁維持無罪 16:212019/09/18 社會 國際熱門新聞 親台總理換人！路透：吐瓦魯邦交可能有危險 - 國際 罕見！陸網路翻牆變難 連環時總編也抱怨了 - 國際 不是說有隱憂…美軍仍購陸無人機 原因曝光了 - 國際 死後世界也好擠 港驚人墓地照曝光 - 國際 美海軍首鬆口 拍到UFO是真的 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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