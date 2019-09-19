2011年發生的福島第一核電廠核災事故，東京電力公司當時的經營高層3人遭強制起訴，東京地方法院19日下午1時過後宣判，判3人無罪。

東京電力公司前會長(董事長)勝俣恒久(79歲)、前副社長(副總經理)武黑一郎(73歲)和武藤榮(69歲)3人在福島核災後，在檢察審查會通過表決後，被以業務過失致死傷罪嫌強制起訴。

他們在法庭上表示，「不可能預測到此事故，也無法防止事故的發生」，並主張自己無罪。東京地院最後也做出無罪的判決。

(中時電子報)