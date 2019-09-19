國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜，今上午出席商總在旗津女性勞動公園進行的植樹活動。韓致詞時看見致詞活動名稱「代代」兩個字，特別有感而發。講出近期參拜宮廟的感觸，幾百年歷史的廟累積每一代人民的祈願，就是「代代」人民的心願，那種樹何嘗不是如此，十年種樹百年樹人，這是多麼了不起的事。

中華民國全國商業總會發起「代代護地球，種樹百萬棵」活動，19日在高雄市旗津區展開，韓國瑜出席致詞，並與全國商總理事長賴正鎰合種一棵樹。

韓國瑜自初選結束後，近2個月來，陸陸續續在周末和平日空閒時期，走訪各縣市參拜近百間宮廟。

韓國瑜今出席活動說，「這幾天跑了許多宮廟，這兩個字看了心裡面特別有感觸」。他說，每每到宮廟裡面，都會聽到這間廟兩百年了、或者三百年歷史了，但是大家忘記一件事情，每一代人到廟裡拜拜，祈禱上蒼保佑，就是「代代」人民的心願。

他感嘆地說，那「種樹何嘗不是如此，一代又一代人的傳承」，「十年種樹百年樹人」，前人種樹後人乘涼，這是多麼了不起。

(中時電子報)