衛福部推動分級醫療，鼓勵民眾赴鄰近的診所就醫，但依法規定目前僅有醫院、超商等公共空間一定要設有無障礙空間，並未規範診所，有身心障礙民眾抱怨，自己隔壁就有牙醫診所，卻因缺乏無障礙設備，要看牙醫時只能赴5公里外的醫院就診。

身心障礙者權益保障法57條規範公共建築物及活動場所應設有無障礙設備，日前也傳出內政部營建署有意在建築技術規則中把診所納入公共建築物，但衛福部認為診所改建有難度，至今仍未納入規範內。

身心障礙聯盟針對50家診所今天公布無障礙設施調查顯示，出入口有高低差且沒有任何設施的占比接近5成，即使仍順利進入診所內，電動輪椅無法通行仍占14％；而設有無障礙廁所僅有2家。

身心障礙聯盟秘書長滕西華表示，雖然部分診所考量民眾需求，因而自行設置斜坡板等易出入空間，但部分診所自行設置的木製或鐵製斜坡板，可能反而因為鋪面過滑、坡度過陡，造成使用危險，但其實只要採購3千元至5千元的活動式斜坡板就能改善。

身心障礙聯盟常務理事劉金鐘舉例，在他家隔壁就有間牙醫診所，但並未設有無障礙設施，有一次護士抬他進到診所就醫，但進到裡面的診間卻不夠讓輪椅進出因而放棄去該間診所就醫，只能赴5公里外的醫院看診。

劉金鐘說，目前身權法規定的公共建築物中適用包括超商、醫院等，但並未包括診所，呼籲應盡速把診所納入公共建築物內，讓所有的身心障礙者都享有平等就醫的權利。

滕西華指出，無障礙診所不只讓身心障礙者就醫管道，也能提供行動不便的長者就醫的空間，就此次調查來看，多數診所願意改善，但卻因未有明確規範，導致提供示不適宜的無障礙設備，呼籲相關單位應盡速納入法規中並具體落實。

(中時 )