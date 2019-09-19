自行車是台灣品牌的代表產業，2018年產值高達1,153億元，行政院會今日拍板「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，明年起四年投入16億元，打造國際化自行車路線及特色旅遊活動、發展在地化自行車深度旅遊，及優化自行車環島路網與安全改善，大力推廣自行車觀光旅遊市場，推動2021年自行車旅遊年，行銷台灣成為世界上最好的自行車旅遊王國。

行政院長蘇貞昌表示，台灣在國際上享有「自行車王國」美名，這不僅是因為我們有居全球自行車業龍頭的品牌企業捷安特、美利達 ，將他們的產品熱銷全球，也是因為國內自行車使用人口約511萬人及各地自行車道密度都相當高。自行車沒有污染，不只是通勤利器，更是國人喜愛的休閒運動，加上台灣處處是美景，值得大力推廣。

目前已有環島1號線、25條環支線，合計約2,690公里的路網，未來四年還要投入16億元，除了持續優化路網、改善服務設施及提升安全外，還要結合國家風景區，再規劃16條路線，打造國際、在地的深度旅程。

共規劃三大主軸，1.打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動；2.發展在地化自行車深度旅遊；3.自行車環島路網之優化與安全改善。

打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動部分：加強5條東西向挑戰路線友善安全，並辦理各項特色騎乘活動。

發展在地化自行車深度旅遊：整合各地區特色景點及地方性自行車路線並以環島自行車主幹路線進行串接，依照各地特色，規劃出多元型態的在地化旅遊路線並進行相關行銷推廣活動。

自行車環島路網之優化與安全改善：預計優化改善措施包括1.針對道路鋪面不佳路段及視距不足之急彎險坡路段作護欄加高工程；2.就部分隧道、橋樑車速快路段增加智慧化自行車偵測設施；3針對道路橫斷面不足以設置慢車道之路段，利用電桿下地方式、調整現有車道寬度等方式，規劃出自行車道空間(慢車道)以提高自行車騎士安全。

(工商 )