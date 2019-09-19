清華大學發生群聚感染A型流感！清大材料系13日舉辨為期3天的迎新營火晚會活動，參加的158名學生17日陸續出現流感症狀，目前有38人確診為A型流感。衛生局據報通知校方請材料系一、二年級從18日起停課5天，由學生自主隔離和監控，每日按時回報，以防疫情擴大。

清大校方表示，17日上午參加迎新的材料系新生，陸續有多人身體不舒服，到衛生保健組量體溫發現發高燒，衛保組協助就醫、快篩後確診為A型流感，隨即啟動應對措施，到19日上午為止，共有57人身體不適，其中38人確診為A型流感。

18日上午8時，材料系普通化學、材料熱力學共4百名學生上課，校方準備4百個口罩，並用額溫槍全面量體溫，要求學生戴口罩，更要求窗戶打開上課。

清大行政、教學主管組成應變小組9點決定，大一人數多的大班課在本週停課，大二的必修課本週停課，之後擇日補課。

清大校方請身體不適學生不要來校上課，在家自主管理，校內也全面消毒宿舍與系館，緊急採購4千個口罩與消毒水，分置於宿舍、系館讓學生自行取用。

衛生局指出，急性呼吸道傳染病流感病毒有A、B、C3型，其中以A型流感引起的病症最為嚴重，次為B型，C型流感症狀較輕微。如果出現高燒、全身肌肉痠痛等流感症狀，應儘速就醫，在症狀出現48小時內服用抗病毒藥物，可縮短1到2天病程，還能預防嚴重併發症。

(中時 )