科學界知名的「突破獎基金會」(Breakthrough Prize)近日宣布，2020年度「基礎物理獎」頒發給「事件視界望遠鏡合作計畫」（The EHT Collaboration）的347 位成員，其中包含53名中研院天文及天文物理研究所人員，比例超過15％，突顯出我國在此項成果中的分量，高達300萬美金的獎金由全員均分。

EHT計畫團隊本次因獲取史上第一張黑洞影像而獲獎。評審團認為成就意義非凡，主要在於所有望遠鏡收到的訊號，須先藉由原子鐘精確計時以同步整合，進而形成相當於地球大小的一座虛擬望遠鏡，此時才有足夠的解析力看到黑洞。此外，這張M87星系中心超大黑洞的影像，後續還經過大量分析、特殊演算程式開發等新穎技術，最後才顯示出一圈亮環，標記著光在繞著黑洞旋轉的位置，亮環中的那塊暗黑，代表著即使是光也無法從中逃離的黑洞重力區，黑洞暗影，正與愛因斯坦廣義相對論的預測完美相符。

中研院院士賀曾樸院士表示，本次觀測成果，看到過去以為看不到的黑洞，這是我國在科學方面的大豐收。EHT計畫共有8座望遠鏡，台灣和其中8座一直在合作，也就是次毫米波陣列望遠鏡、ALMA望遠鏡、及詹姆士克拉克麥斯威爾望遠鏡，台灣還佈建了格陵蘭望遠鏡，並已取得下一個實驗計畫所需資料。

中研院天文及物理所研究員陳明堂，從20年前開始加入次毫米波陣列望遠鏡建造，乃至後來參與ALMA望遠鏡計畫，以及建置格陵蘭望遠鏡。對於獲得此獎項，他直說：「和這麼棒的團隊共事並得到這項殊榮，兩件事情都讓我很榮幸。」

由於格陵蘭望遠鏡的加入以及觀測儀器的進步，中研院天文所駐夏威夷資深科學家包傑夫(Geoffrey Bower)表示，這只是個開始，我們未來將利用格陵蘭望遠鏡使事件視界望遠鏡取得更清晰的黑洞影像，未來能對愛因斯坦的廣義相對論，做出更強而有力的驗證。

(旺報 )