郭粉在臉書社團討論。(圖/翻攝自臉書)

郭粉在臉書社團討論。(圖/翻攝自臉書)

郭粉在臉書社團討論。(圖/翻攝自臉書)

鴻海前董事長郭台銘在16日晚間閃電宣布不參加2020總統連署，突如其來的消息為台灣政壇投下震撼彈，更讓過去一直支持郭台銘的郭粉們晴天霹靂，直說現在郭不選了，那2020總統票到底該投誰？

群龍無首的郭粉們現在如同無頭蒼蠅，紛紛在臉書社團中討論、表態自己2020的選票流向，有人表示，國民黨在初選後把郭台銘罵得一文不值，這段時間「小老虎」們都在跟誰對戰？跟誰對罵？到底是被誰的粉絲霸凌？呼籲郭粉們要為郭台銘「報仇」。

也有人對上述言論的出現相當反感，表示版主應該出面說清楚，若社團成了支持小英的板，那希望下架蔡英文以及下架民進黨的會員可以自行決定去留，並表示中華民國派的郭粉竟然要支持小英，「我也是醉了」！

但有人則認為兩種說法都令人火大，呼籲郭粉們兩人都不要支持，選舉不是在兩個爛蘋果中選比較不爛的，1月11日當天到投票所裡面去投廢票，並呼籲要把選票蓋滿，「不要留空白票」，因為空白票會讓有心人士故意操作；認為廢票比例越高，越能表現對現狀的不滿。

(中時電子報)