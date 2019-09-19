距離中共建政七十周年日子愈來愈近，陸官方更加緊全面為穩措施，其中網路翻牆更為困難。然而，日益嚴管的網路防火牆，這回讓陸官媒《環球時報》總編胡錫進也忍不住在社群媒體上抱怨「在外上網極為困難」，雖然不久後他自行刪除此篇貼文，但內容已被眾多網民截圖狂傳。

綜合外媒報導，曾為大陸防火牆辯護的胡錫進在微博表示，「國慶節快到了，上外網極其困難，連環球時報的工作都受了影響，我個人覺得這有些過了。在此提點意見，希望得到傾聽」。

胡錫進在微博還說：「走群眾路線，相信群眾很重要，我們人民群眾的絕大多數人都愛國愛黨，有強大的政治分辨能力，立場堅定。這個國家並不脆弱。建議還是要在我們的社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於中國輿論場的強大和成熟，有益於科學研究和對外溝通，有益中國國家利益。」

《環球時報》總編胡錫進在微博上建議，在社會和外網之間多留出一些縫隙，這將有益於大陸輿論場的強大和成熟。（圖取自胡錫進微博）

而胡錫進貼文不久後又刪了這篇文章，並在傍晚再貼聲明，表示「不想讓自己的微博製造熱點，希望討論的過程能夠理性、平穩，共同參與建構一個有建設性的輿論場」，並表示本貼文也將刪除。

胡錫進再次貼文，表示「不想讓自己的微博製造熱點，希望討論的過程能夠理性、平穩，共同參與建構一個有建設性的輿論場」。（圖取自胡錫進微博）

美媒彭博社18日對此評論稱，雖然大陸的防火牆阻止對陸網民自由進入谷歌、臉書與推等外網，但是大陸的高級人物公開抱怨互聯網接入的問題十分罕見，更不用說大陸眾所皆知《環球時報》總編輯了。

隨着中共建政70周年大慶越來越近，陸官方的維穩措施也全面展開，包括網絡維穩。而據新華社報導，陸官方剛於天津舉行2019年「國家網絡安全宣傳週開幕式」，其中大陸國家主席習近平更做出重要指示，其中一點就是「要提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感」。

(中時電子報)