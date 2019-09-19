（照片取自中新網）

萬里長江第一壩一一葛州壩安裝的各種彩燈9月18日，首次正式開啟，數盞大型彩燈將夜晚的葛州壩裝扮的異常美麗，喜迎大陸國慶，這是葛州壩建成通航38年來首次開啟景觀燈。（照片取自中新網）

(旺報 )