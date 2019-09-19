長江葛洲壩38年來首次開啟大型彩燈 13:402019/09/19 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 （照片取自中新網） 萬里長江第一壩一一葛州壩安裝的各種彩燈9月18日，首次正式開啟，數盞大型彩燈將夜晚的葛州壩裝扮的異常美麗，喜迎大陸國慶，這是葛州壩建成通航38年來首次開啟景觀燈。（照片取自中新網） (旺報 ) #彩燈 #長江 #中新網 #葛洲壩 #景觀 也許您會感興趣 推薦閱讀 長江三峽船閘樞紐今年通過量已逾億噸 21:522019/09/15 兩岸 70年跨江河海 成世界橋梁博物館 04:102019/09/17 話題觀察 邁向建橋強國 科技撐腰震撼國際 04:102019/09/17 話題觀察 中信金蕨類公園 獲亞太景觀大賞 04:102019/09/17 財經焦點 新北徵全國景觀設計能手 報名競賽拿獎金 17:192019/09/18 生活 景觀設計競賽 青年好手照過來 04:102019/09/19 地方新聞 兩岸熱門新聞 加商出口陸軍事技術遭美起訴 漢翔須警惕F-16V重蹈IDF覆轍 - 兩岸 - 旺報 等離子術成熟 研製轟-20零障礙 - 焦點新聞 - 旺報 水下7000公尺埋GIL管廊 蘇州、南通隔長江「觸電」 - 兩岸 - 旺報 美國之音：陸媒總編胡錫進抱怨大陸互聯網 - 兩岸 王義桅：西方為何開始向大陸學習改革 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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