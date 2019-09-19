外送商機延燒至便利商店！根據經濟部最新餐飲營業額統計資料，台灣外送餐點商機超過237億，不僅漸成為消費者新選擇，更擴大品牌接觸消費者的方式。「全家」瞄準消費者需求，去年即率同業先於台北市推出店到宅服務，觀察消費者接受度高，19日宣佈正式與美食外送領導品牌Uber Eats合作，擴大外送服務範圍至雙北市。

全家指出，消費者自25日起即可透過Uber Eats APP進入「全家專區」選購超過百項商品，包含日用品、鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等選擇，全家更是Uber Eats平台首家入駐的零售業者。

全家強調，透過Uber Eats平台將進行多元商品組合、彈性訂購時段等兩大議題觀察；根據凱度洞察報告指出，全台灣每4人即有1人使用過美食外送服務，其中重度使用者(每周至少使用一次)又以北部為主，故Uber Eats「全家專區」第一階段可外送範圍為雙北市，覆蓋率達雙北市9成區域，且「全家」因具有24小時營業、密集據點的優勢，消費者從早上9點至凌晨1點皆可透過Uber Eats下單，不論早餐或消夜時段皆可滿足消費者外送宅需求。

而Uber Eats APP「全家專區」精選商品約百項，每兩周變化一次組合，其中鮮食約30個品項，包含相當受歡迎的早午餐優惠組合、bb.q CHICKEN炸雞套餐、咖啡與甜點組合等人氣商品，另外特色餐點如天和鮮物現做便當等；一般商品約70個品項，除零食、飲料外，美妝品、盥洗用品等一般日用亦囊括其中，每筆訂單服務費為60元，可透過現金、Apple Pay、信用卡付款。

「全家」去年在首階段測試中，觀察到餐點類商品(早餐促/袋裝小吃)在早午餐、下午茶時段為需求高峰，至於化妝品、日用品等商品銷售亦相當穩定，判斷部分為臨時性急用，部分為計畫性的聰明消費，像是選購家庭號鮮奶等；Uber Eats表示，從平台數據看到消費者從一開始只是因為不方便出門用餐才點購的習慣，到目前從早餐到宵夜各時段的使用頻率都不斷提高，可見台灣消費者對於「方便」和「快速」的需求非常清楚，此次與「全家」獨家合作，除迎合消費者對生活型態期待，更可望帶來更多的新用戶。

「全家」店到宅下一階段將串接會員服務，屆時只要使用全家會員APP即可使用Uber Eats「全家專區」外送服務，同時將再持續導入各類即食商品，持續豐富商品組合滿足消費者多元需求。

(工商 )