包含《紐約時報》與福斯新聞台（FOX News）等美國媒體在內，陸續拍到不明飛行物，引發關注，國立自然科學博物館館長孫維新表示，拍攝到不明飛行物與承認外星人是兩件事，而UFO本身也是中性的稱謂，所指的是不明飛行物體，在媒體播報的更非科學家或美國國防部官員，消息傳達有誤導之嫌。

孫維新提到，媒體上常見拍攝到的不明飛行現象，並沒有比以前有更大的進展。而在此則新聞中，美國軍方強調，獲得影像是不明大氣現象（UAP），跟拍攝到不明飛行物體（UFO）或飛碟，完全不同。

孫維新指出，1950年代開始記錄不明飛行現象到現在，94％是自然界找到現象解釋，60％則是不願意解釋，或是找不到合理自然現象釋疑，但都不能代表影片代表的是外星人，而美國福斯電視台對這則新聞的報導，邀請說明的名嘴也科學家，「科學家不會當場給你解釋，一定要花時間研究，講法像小丑」，假設美國軍方真的拍攝到飛碟等物體，且官方承認，一定是美國國防部部長出來開記者會，絕對不是讓記者隨口說說。

(旺報 )