依精神衛生法規定，精神疾病患者可以由精神疾病強制鑑定審查會審查後強制入院，但遭外界詬病非人道作法。伊甸基金會今天召開「2019台灣推動精神障礙者社區服務模式」研討會，呼籲仿效美國「降落傘計畫」，當精神危機發生時，能由社區先行陪伴，而不是只剩下強制入院的選擇。

台劇「我們與惡的距離」中描述精神疾病患者，讓許多人開始重視精神疾病患者的處境。伊甸活泉之家主任廖福源說，當精神危機發生時，當事人和周圍親近的人常會處於難以溝通、關係緊張的狀態，強制住院容易為案家唯一，也是最後的選擇。

美國的「降落傘計畫」則提供精神障礙者社區服務模式，給予精障朋友在直接院外的選擇，透過社區同儕陪伴、危機喘息中心等，可以陪伴精障者度過困境，也藉由精神危機發生原因及處理方式，幫助精障朋友回歸社會。但廖福源說，除了預算、人力外，社區是否可接受也是重要的關鍵，因此就要先從打破刻板印象做起。

家中有情感性思覺失調症家中的精障家屬黃莉玲說，過去不懂造成精神危機的原因及處理方式，也不知道照顧資源何處找，等到接觸到醫療以外的資源，都已經過了許久，如果能透過社區支持的力量，讓更多有需要的精障朋友及其家屬。

伊甸基金會董事長成亮表示，伊甸長期致力於讓精神障礙者在社區接受照護，呼籲政府應設置24小時求助專線、落實出院準備計畫、資源整合地圖及增加社區支持預算。

衛福部次長蘇麗瓊致詞時說，早期針對精障者往往僅提供機構式服務，但這是把他們關起來，「現在來看是不人道的方式」，因此漸漸發展成社區照顧模式，衛福部近期也在試辦緊急照護專線，目前心口司也補助患者重返社區的中途之家，希望醫院到社區端中能有更多的服務系統。

(中時 )