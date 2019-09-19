交通部日前宣布把被稱作「Uber條款」的《汽車運輸業管理規則》103條之1修法延後上路，因為仍有約萬名司機無法取得計程車執業登記證，交通部指出，9月至11月將辦理45場次，預計可容納2萬1820人次，足以讓所有駕駛考過一輪。

交通部路政司表示，經Uber、駕駛人自救會的抗拒之後，現已能回歸理性接受，配合交通部相關轉型措施，由於駕駛人表達轉換時間不足，期能有緩衝期，計程車業界則提出如期執法的訴求，交通部衡量之後，提出權宜措施。

為加速轉型進度，交通部已商請警政署協調各地警察機關，配合增加計程車駕駛人執業登記證考試能量，9月至11月共辦理45場次，預計可容納2萬1820人次，有意轉職的Uber駕駛人，必須在10月6日前報考「計程車駕駛人執業登記證」一次，並最晚於10月底前考取執業登記證，拿到執業登記證後，一個月內應完成計程車牌掛牌。

交通部強調，「人合法、車合法、平台合法」的政策目標未曾鬆動，轉型過程中與各界經過無數次的協商討論，明顯感受到計程車、小客車租賃業、Uber公司間已從最初的對立，逐步走向溝通、理解、體諒與合作，交通部樂見產業間和諧穩定發展，也期盼計程車業界能夠持續體諒轉型者面臨調適的壓力，接納新伙伴加入。

(中時 )