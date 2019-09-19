谷關工務段段長呂正安前進上線踏勘，力求完整將上線全貌呈現在大眾面前。（陳淑娥翻攝）

中橫便道1天放行3班次，管制站車輛大排長龍等待通行。（陳淑娥攝）

921地震重創台8線中橫公路上谷關至德基路段，從省道降級為台8臨中橫便道，管制通行長達19年，經交通部斥資9.2億元，以3年優化路況，去年底才開放時段讓客運中巴復駛；這條曾經美輪美奐的中橫公路，政府已投入高達逾30億元修復，但因便道內地質破碎，禁不起豪雨與地震等天災摧殘，事隔20年了，當地聲聲呼喚中斷的青山上線（壩新路口至德基），究竟應繼續休生養息或積極修復開放，居民的企盼與大自然的威脅，至今仍在拉鋸中。

中橫公路於1960完工通車，1999年遭921地震重創，2004年搶通為管制公路，在通車前夕竟慘遭敏督利颱風侵襲，斥資20億元的努力毀於一旦，行政院函示暫緩修復，引起大梨山居民一連串長期的強烈抗爭。

2008年行政院核定便道搶通計畫，終於在2012年5月便道搶通管制通行，僅供梨山地區民眾急救、救難等基本維生需求之用；在立委江啟臣爭取下，交通部投入9.2億元，進行3年安全提升計畫，去年底總算管制開放客運中巴通行。

塵封已久的中橫公路，隨著開放中巴通行允許不特定對象進入，揭開了19年來的神秘面紗，不過因中橫便道地質脆落，落石潛勢高，自2012年5月管制通行至2017年底，落石事件達965次，熱點為1至6K、14至15K及21至22K，為確保人身安全，遇強降雨即採預警性封閉禁止通行，卻也對居民造成不便。

在中橫工作長達15年的谷關工務段資深工程師趙令杰表示，中橫便道落石不斷，只要有小落石，緊接著可能是致命的巨石，多次曾有落石就掉在他面前，像是生死一瞬間般的震撼！

谷關工務段段長呂正安指出，便道經過第一期3年的強化工程，於去年底已開放客運中巴通行，第二期安全提升4.1億元經費已到位，目前均在施工中，第三期3.7億元計畫也在提報中，預計2022年完成後期強化工程。

和平區代表羅進玉表示，中橫公路要恢復為省道，這條路是全民共有，不單是梨山居民的，以這個角度及方向修復，才能盡善盡美。他建議，上線可行性未完成評估前，應加大力量提升下線安全，1天可開放8班次採單出雙入，撤除便道上谷關管制站，變更至11K青山處，不要在便道內會車，以降低通行危險性及縮短時間。

呂正安指出，目前便道仍在進行後期提升工程，若1天開放5班，甚至7、8班次，勢必影響施工進度。工程師陳俊廷說，一台大型機具定位就要耗時半小時，扣除掉3時段開放通行時間，說真的，1天能施工時間僅短短4個小時，少的可憐。

青山上線長年封閉暫緩修復，經過20年休生養息，擁有豐富的大自然生態資源，其中舊光明橋段跨越登仙溪，橋身已遭沖毀僅剩兩端橋台，有人建議未修復前可規畫生態步道，讓遊客一窺921災後遺蹟。

究竟中橫青山上線應繼續休養或積極修復？交通部長林佳龍5月視察中橫便道，指示啟動上線復建工程可行性研究，這對引頸企盼的梨山居民來說是大好消息，希望儘快盼到一條安全又便利的道路，不要再讓後山人大嘆回家路迢迢！

(中時 )