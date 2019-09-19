谷關工務段段長呂正安前進上線踏勘，力求完整將上線全貌呈現在大眾面前。（陳淑娥翻攝）

中橫上線因損壞嚴重、經費、環境影響等考量下，採暫緩修復，但因下線便道遇強降雨落石不斷，地方深感不便力爭青山上線修復；谷關工務段表示，2025年上線地質進入安定期，將進一步啟動復健，但施工期間下線須配合封閉、國家財政及政策走向等，都是需要考慮的層面。

大梨山中橫復建自救會2017 年邀學者專家實地探勘後認，「上線約 8 成路況良好，2成路有中斷、落石，其實可以修復。」中橫上線議題持續發酵，谷關工務段展開上線5天的踏勘紀實，段長呂正安表示，全線幾乎荒煙蔓草綿延，路早已淹沒在叢林中，看似完好的墜道內部結構及明隧道角柱皆受損，大石瀑、巨石、蝕溝處處可見。

「20年既有道路，哪有不修道理！」梨山里長賴盛功指出，青山上線是原本台8線省道，休生養息20年，地貌應漸趨穩定，下線動不動有落石，之前封閉長達58天，重症患者因繞路走台14甲線就醫，來不及到院就撒手人寰。

呂正安指出，青山上線歷經921地震受損嚴重，後續天災頻仍，土石崩塌、土石流等情形持續發生，大型路基缺口最大約700公尺、明隧道受損、橋梁流失、上邊坡多巨石等，全線護欄路基流失約6成，修復難度可想而知。

賴盛功憂心表示，2025年進入安定期才啟動修復，距離現在還有6年時間，6年的變數太大了，誰知政策如何變，今年已再次啟動可行性評估，希望2023年就能提早動工，上線動起來，才能讓居民真正有感。

谷關工務段指出，青山上線沿線計有落石災害36處、岩屑崩滑災害39處及土石流災害14處，部分路段路基全毀範圍甚大且地質破碎，復建推動上需面臨重新選線、規畫、環境影響評估、地質探查及設計等行政程序；另施工期間下線須配合封閉、國家財政及政策走向等，都是需要考慮的層面。

(中時 )