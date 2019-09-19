行政院長蘇貞昌今天拍板「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」報告，預計未來4年(2020年~2023年)還要投入16億元，除了持續優化路網、改善服務設施及提升安全外，還要結合國家風景區，再規劃16條路線，打造既國際、又在地的深度旅程。

蘇揆表示，他上次擔任行政院長時，就推動「千里自行車道，萬里步道」，也宣布訂定5月5日為「台灣自行車日」，聯合國是去（2018）年才訂定6月3日為「世界自行車日」，台灣比聯合國還進步了十幾年。我們已逐年將台灣自行車路網建構完成，目前已有環島1號線、25條環支線，合計約2690公里的路網。

交通部表示，計畫預計投入16億元，共規劃三大施政主軸，包括打造國際化自行車路線及其特色旅遊活動；發展在地化自行車深度旅遊；以及自行車環島路網之優化與安全改善。交通部次長黃玉霖表示，這項計畫雖提出16億元預算，但部長林佳龍認為，如果成效良好，可更長程規劃32億元，政院已先核定16億元，但將來會視執行成效再提擴充計畫。

公路總局長陳彥伯則說，16億元的預算中，在公路總局有許多自行車道優化設施改善，觀光局對自行車有相關行銷推廣經費，台鐵局跟鐵道局也有兩鐵轉乘如無障礙電梯通道等，運研所也有整體綜合規劃業務經費。

(中時 )