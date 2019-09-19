台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司針對台灣22縣市舉辦施政滿意度調查，6都方面以桃園市最為亮眼，其他16縣市中，花蓮縣獨占鼇頭，8個主題中就進榜7項。（張鎧乙攝）

艾普羅行銷市場公司協理游彩玲（左）說明民調結果。（張鎧乙攝）

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢。（張鎧乙攝）

去年九合一完成縣市長大換血後，根據台灣世界新聞傳播協會最新民調顯示，在六都部分，無論是市長滿意度或市民幸福感的評比，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦軍擠進前3名，堪稱是縣市首長的模範生。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢指出，去年1124縣市長選舉，22縣市首長超過半數以上大換血，經過半年的磨合與努力，針對各縣市民眾對於縣市首長及各項重要施政指標的評價，台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司執行的22縣市滿意度大調查，給出了22縣市首長施政表現的最新成績單。

劉立漢表示，此次調查分8大主題，包括縣市長滿意度、治安、經濟、交通、環保、醫療衛生、社會福利及居住幸福感。

劉立漢說，在首長滿意度拿下前段班的縣市分別是新北市、桃園市及台南市；在市民幸福感拿下前段班的縣市則是新北市、桃園市及台中市。換言之，新北市及桃園市在兩項評比均拿下優秀的成績。

劉立漢進一步己是，桃園市表現特別亮眼，各項均榜上有名。新上任的新北市長侯友宜不僅施政獲得好評，在「經濟」、「交通」、「環保」、「社福」和「幸福感」等亦獲得市民高度肯定。

劉立漢強調，臺中市長盧秀燕上任後表現也可圈可點，不僅臺中市民的幸福感很高，對於「經濟」、「醫療衛生」與「社會福利」等施政成效的滿意度，在六都中也是名列前茅。

劉立漢特別提到，此次幸福城市調查，主要是以「級距」的方式來呈現各縣市的表現是否有落在前段班，沒有上榜的縣市不見得不好，畢竟民調進行時有許多會影響數據的因素，所以民調主要就是針對有上榜的縣市給予肯定。

該民調是在108年6月11日至8月23日，針對全國22縣市年滿20歲以上，居住在各該縣市者進行電腦輔助電話調查，有效樣本為14060份，在95％信心水準下，誤差範圍為正負0.8個百分點。

(中時 )