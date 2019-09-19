台南市警察局麻豆分局19日上午結合台南地方檢察署，在分局召開「社區治安會議暨檢察官與民有約」座談會。（麻豆分局提供／劉秀芬台南傳真）

明年1月11日總統及立法委員大選即將到來，台南市警察局麻豆分局為端正選舉風氣，降低賄選之發生，19日上午結合台南地方檢察署，在分局召開「社區治安會議暨檢察官與民有約」座談會，轄區區長及立法委員、議員、警友會、農會、里長、社區發展協會理事長及立法委員候選人等逾百人熱烈參與。

此次座談會由麻豆警分局局長楊慶裕主持，台南地方檢察署主任檢察官蔡宗聖、檢察官柯博齡、政風室主任蔡侑哲、台南市調查處副主任姜彥吏、專員吳景文、市警局防治科長蕭漢中等人員列席與會，希望藉由面對面與地區意見領袖雙向溝通，深入地方宣導，呼籲大家一起反賄選，響應乾淨選舉。

會中由柯博齡進行反賄選法治簡報，提供賄選態樣及實例加深與會人員反賄選觀念。蔡宗聖表示，為降低賄選之發生並展現政府全力反賄選的決心，對於查賄制暴決不寬貸，並嚴懲金錢、暴力介入選舉，以營造公平的選舉環境，進而達到廉能政治的乾淨大台南。

會後參選人及與會民眾發問踴躍，由楊慶裕及柯博齡親自回應，並與現場民眾進行有獎徵答，與會民眾紛紛舉手搶答，互動熱絡，充分達到座談會反賄宣導目的。

楊慶裕也呼籲民眾，一旦發現有人買票，請向警察機關及地檢署檢舉，拒絕讓金錢及暴力影響選舉結果，期盼透過檢調、政府及全民的努力和支持，使反賄觀念得以有效普及，締造更優質的選舉環境。

(中時 )