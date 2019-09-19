回擊高雄市議員邱宇軒直指大港開唱違反政府採購法、時任文化局長尹立涉嫌獨厚主辦單位，19日上午尹立由律師陪同、至高雄地檢署按鈴控告邱于軒妨害名譽，強調所有指控都是抹黑，過去所有補助均遵循法源。

尹立強調，大港開唱契約爭議的第15條「乙方補助經費涉及採購事項者，乙方應依政府採購法及相關法令規定辦理」，其中所謂的「依政府採購法」係指政府採購法第四條「法人或團體接受機關補助辦理採購，其補助金額占採購金額半數以上，且補助金額在公告金額以上者，適用本法之規定，並應受該機關之監督」，主要目的在於提醒被補助單位，此點在各種政府補助契約之其意義皆然，大港開唱所獲補助從未逾半。

尹立表示，當時在任、核定補助的原則，是對城市發展有無助益。他根本不認識大港開唱主辦單位「日出音樂公司」任何一員，也未曾與日出音樂出資者、即現任立委林昶佐見面，補助無關友好。尹立更以眷村以住代護、明華園天字團與日字團表演補助為例，強調「補助不分藍綠」，所有法源皆相同。

尹立認為，文化局過去對大港開唱補助，讓大港開唱活動參與人數達一年6、7萬人高峰，成為全台最大型城市音樂祭，是相當驕傲的成績。

對於邱宇軒呼籲大港開唱品牌歸高市府所有，尹立痛批這是漠視視智慧財產權的表現。他反問，難道政府補助明華園、雲門舞集等藝文團體，就可以將其品牌掠奪到政府部門？而面對瀆職、圖謀利益的指控，尹立認為是政治追殺，也抹煞他過去用心經營、推廣在地藝文活動的用心。

(中時 )