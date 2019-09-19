蔡英文總統今天接見英國國會議員訪台團表示，台英近年來高層互訪頻繁，雙方已建立次長級經貿諮商、再生能源圓桌論壇、鐵道工業論壇、以及智慧城市論壇等固定對話機制，期盼議員們能支持雙方洽簽自由貿易協定。

訪台團今天由外交部次長謝武樵及英國在台辦事處代表唐凱琳陪同，赴總統府晉見蔡英文，蔡英文在致詞時表示，她期待雙方能在各領域持續深化合作，相信透過洽簽自由貿易協定(FTA)或雙邊投資協定(BIA)，可以讓台英建立更緊密的經貿投資關係，也希望與會議員能夠給予支持。

她說，台灣跟英國一樣，努力捍衛自由、民主和人權的價值，都是國際社會不可或缺的夥伴。即使面對中國強力的打壓，台灣從來沒有放棄對國際事務的參與。「我們不屈不撓，跟英國及其他理念相同的國家共同合作，為國際社會做出貢獻」。

她感謝「台英國會小組」長期支持台灣的國際參與，期盼與會貴賓能夠利用這個機會共同尋求雙方合作的契機。

(工商 )