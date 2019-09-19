和平區農會總幹事李順冬（右二）等與會貴賓引燃營火，為部落晚會活動揭開序幕。（王文吉攝）

台中市和平區農會在泰雅族松鶴部落舉辦「2019德芙蘭好山好水、泰好玩」活動，由和平區境內的「德芙蘭休閒農業區」規劃「裡冷」、「松鶴」部落生態導覽、部落美食品嘗、DIY體驗活動、營火晚會及農產品展售等，富含生產、文化、生態等多元面向，豐富有趣的活動吸引許多民眾參加，氣氛熱鬧。

「德芙蘭」(Duvlan)為松鶴部落的舊稱，意指土壤肥沃水源充沛、適合人居的地方。活動包括市議員林榮進服務處代表、和平區長林建堂、交通部觀光局參山國家公園管理處課長謝長潤、松鶴部落主席蔣正茂、松鶴社區發展協會理事長孫造雄等人也到現場與民同樂。

農業局表示，大甲溪流經德芙蘭休閒農業區，為當地帶來豐沛資源，除擁有豐富的自然生態與壯麗的山林地景外，更有多樣的農產與傳統文化，是許多生態觀察者與闔家共遊的好去處。

「德芙蘭」擁有乾淨空氣與顯著的日夜溫差，讓栽種出來的水果品質良好，不僅果皮光滑細緻，果肉也較脆甜多汁，歡迎民眾前往休區境內感受寧靜氣息，享受大自然療癒，體驗當地景觀、美食與泰雅族的文化，放鬆身心靈。

(中時 )