何承叡(右)賣力搶救來球。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

2019高雄海碩男子網球公開賽今天雙打上演一場頭號種子落難記，賽事開打前要繳交籤表前才臨時組隊的寶島組合何承叡/李冠毅，兩人持拍手一左一右，利用質量重的正拍給對手相當大壓力，最終以6：1、3：6、10：7扳倒大會男雙第1種子的澳洲組合普賽爾（Max Purcell）/薩維爾（Luke Saville），闖進8強。

這是何承叡和李冠毅第一次搭配雙打，被問到組隊的緣由，賽後李冠毅笑說：「海碩前一次練球結束後，我正在喝水，承叡就來找我問雙打，印象那天還是海碩要繳交外卡名單最後一天期限。」

何承叡(前)網前截擊。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

這意外的美好也給兩人帶來好運，雙打首輪16強戰就讓頭號種子吃癟，談到比賽發揮，李冠毅表示，原本以為需要磨合一些節奏跟想法，但兩人磨合的相當快，第一盤前段有點綁手綁腳，後半段就進入狀況，搭配的挺不錯的。

李冠毅持拍手是右手，何承叡則是左手持拍，李冠毅指出，兩人剛好一左一右，都利用正拍攻擊的話球質相當重，就能給對手製造較大的壓迫，何承叡補充，兩人今天接發跟發球都掌握不錯，給對手帶來很多壓力，所以第一盤贏得相對輕鬆。

痛失關鍵分，澳洲選手相當懊惱。(海碩整合行銷提供/陳筱琳傳真)

雖然第二盤何承叡/李冠毅被對手要回一盤，雙方進入「搶十」分高下，寶島組合也取得領先優勢，最後一次關鍵分收下，9：7獲得賽末點，何承叡說：「那一分我有猜想對手打法，剛好抓到位置，我拿反拍截擊，打下去剛好得分，當下超開心的。」

賽後李冠毅爆料，自己本來以單打為主、雙打是臨時參加，沒想到一舉挺進8強，「本來這星期要去澳洲，機票還是今天出發，今天一比完我都還沒收操，就趕緊先改機票。今年球季後半段我開始有打一些雙打，發現雙打有其樂趣，比較不像單打枯燥乏味，未來在體力可以負荷下，或許有機會多嘗試雙打。」

(中時電子報)