中部環保團體「台灣健康空氣行動聯盟」今（19）日在立法院舉行記者會，理事長葉光芃表示，立法院的本屆最後會期開議，主要任務是審預算，蘇內閣應該具體強化中南部空汙防制措施，別逼懷孕的媽媽北漂保護胎兒健康。

葉光芃說，去年就注意到國外醫學研究報告指出，所謂「端粒」位於染色體尾端，可以控制細胞分裂周期與癌變，也是一種防止老化的指標。如果空汙嚴重，端粒就會縮短；國外研究指出，只要PM2.5增加5微克／立方米，就會影響端粒的長度；也就是說，以北部、中南部的空汙品質相較，中南部胎兒尚未出生就輸了。

葉光芃指出，燃煤對健康和環境的危害最大，更甚於交通汙染；《華盛頓郵報》曾說燃煤是萬毒之首，其實應該稱其為「帶血之煤」。而製造空汙最多的亞臨界、超臨界燃煤發電機組都在中南部，為何已使用3、40年的高雄興達電廠還不趕快關掉？也使北中南的空品高下立判，一個台灣卻有三個不同的天空。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英則表示，從國衛院的調查顯示，過去十年來PM2.5濃度以中南部最嚴重，尤其高雄有工業汙染與興達電廠雙重壓力，「如果我的孩子在台北我會叫他不要回來，懷孕就建議北漂好了，不要吸髒空氣。」他說。

南部反空汙大聯盟發言人李建誠也說，無論藍綠，誰能解決空汙，訂下高雄的減煤時程，並把興達電廠關閉，就能贏得民眾的支持。

此外，國民黨立委陳宜民甫當選社福及衛環委員會召集委員，他表示，行政院共編了2兆預算，他和其他委員會好好把關，尤其在空汙這個環節，一定要把錢花在刀口上。民進黨立委劉建國也說，「本會期我一樣在衛環委員會，也會提出相關作為，一起繼續打拚。」

(中時 )