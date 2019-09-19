去年九合一完成縣市長大換血後，根據台灣世界新聞傳播協會最新民調顯示，在6都之外的16縣市，無論是市長滿意度或市民幸福感的評比，新竹市、花蓮縣、台東縣及連江縣，都擠進兩項評比的前段班，堪稱是縣市首長模範生。

台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢指出，去年1124縣市長選舉，22縣市首長超過半數以上大換血，經過半年的磨合與努力，針對各縣市民眾對於縣市首長及各項重要施政指標的評價，台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅公司執行的22縣市滿意度大調查，給出了22縣市首長施政表現的最新成績單。

該民調的題目主要有7道題目，分別是對施政表現滿不滿意？對治安狀況滿不滿意？對經濟發展滿不滿意？對交通狀況滿不滿意？對環境保護滿不滿意？對醫療衛生滿不滿意？對社會福利滿不滿意？以及，對目前所在的縣市生活是否感到幸福？

劉立漢指出，在16縣市部分，在「縣市長滿意度」進入前段班的包括基隆市長林右昌、新竹市長林智堅、南投縣長林明溱、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚、臺東縣長饒慶鈴和連江縣長劉增應。

劉立漢進一步表示，在「市民幸福感」部分，脫穎而出的包括新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣，都是獲得縣市居民肯定的前段班幸福城市。

關於其他施政面向，花蓮縣獨占鰲頭，不僅在首長滿意度和幸福城市進榜，另外還有五大項目也得到高度肯定。

劉立漢說，以台灣本島而言，台東縣治安滿意度接近9成，居於安居城市首位。新竹市和新竹縣有新竹科學園區加持，在經濟滿意度上雙雙脫穎而出，苗栗縣在交通上的施政最受民眾肯定，花蓮縣在環境保護與社會福利上的施政讓縣民最為有感。

該民調是在108年6月11日至8月23日，針對全國22縣市年滿20歲以上，居住在各該縣市者進行電腦輔助電話調查，有效樣本為14060份，在95％信心水準下，誤差範圍為正負0.8個百分點。

(中時 )