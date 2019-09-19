日商樂天企業確定將接手Lamigo桃猿，今日樂天代表亞洲總部營運長渡邊崇、樂天金鷲隊球場本部長川田喜則，與聯盟會長吳志揚、猿隊領隊劉玠廷一同出席轉賣說明記者會，渡邊崇表示能接手猿隊是很有緣分的機會，將來希望能對中職做出貢獻。

樂天集團在台灣深耕超過10年，不僅有信用卡、網路商務還有剛取得的網銀執照，這次買下在台灣人氣很高的桃猿球隊，吳志揚表示，「樂天與桃猿都是很有熱情的球隊，樂天在台灣也有事業體，現在接手一支體質健全的球隊，可期待能永續經營。」

渡邊崇也對接手猿隊充滿期待，「有緣分才獲得能接手的機會，我們會尊重桃猿在台灣培養的一切，再加上樂天金鷲隊的經驗，希望能對中華職棒做出貢獻。」

樂天接手桃猿後，依舊留在桃園深耕發展，且球團工作人員都會受到留用，不過球迷關注的領隊劉玠廷、副領隊浦韋青兩位是否會續任，渡邊崇則說，「兩位非常有熱情，會再找時間好好聊一下。」第一時間沒獲得首肯，劉玠廷則開玩笑表示，「謀職失敗。」

目前樂天企業將積極拜訪中職其餘四支球團高層，並希望透過吳志揚會長安排見面，同時也期待劉玠廷領隊及各方提出意見，以最好的方式接手團隊運作，期待台灣人能透過樂天的加入更認識企業，也會藉著日職樂天的經驗，妥善經營台灣市場。

(中時電子報)