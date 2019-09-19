要是美國與解放軍航母真的交戰，贏的還是美國海軍。而做這預測的，卻是俄羅斯軍事專家。

據《國家利益》（The National Interest）網18日報導，俄羅斯火箭與砲彈科學院的席夫科夫（Konstantin Sivkov）說，儘管解放軍在高超音速飛彈上享有優勢，但美國仍能靠較強的偵察能力致勝。

他以類似二戰美日「中途島戰役」（Battle of Midway）的模式來推演，看誰先發現對方的航母，出手轟炸這脆弱的龐然大物就能致勝。他在俄羅斯國防刊物《軍工信使》（Military-Industrial Courier）中指出，在現代環境下，決定海上交戰進程與結果的關鍵，主要並不在於火力和武器的數量，而在於在交戰海域上的偵察系統能力。

席夫科夫強調，美國海軍在這方面超越敵人，就能大大輾壓中方在高超音速反艦飛彈上的優勢。

(中時電子報)