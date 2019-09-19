蔡英文總統今天接見國際半導體業者表示，去年台灣半導體的產值達到新台幣2.6兆元，年成長6.4％。政府會跟產業界朋友一起努力，持續加強競爭力，讓半導體產業繼續帶領台灣的經濟成長，在全球市場更居關鍵地位。

國際半導體展9月18日至20日在台北舉行，今年有來自43個國家、超過700家國內外廠商參與，是全球第2大半導體產業展覽。國際半導體產業協會（SEMI）、台灣半導體產業協會（TSIA）董監事及國內外半導體企業代表今天赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文詞時表示，過去3年來，政府利用半導體產業優勢，持續推動「5加2產業創新」應用。透過「晶片設計與半導體科技研發應用」等科技計畫，結合政府跟民間資源，加強物聯網、人工智慧創新產業的鏈結，也培育很多產業所需要的人才。

去年她跟半導體產業界代表見面時，說要打造台灣成為全球最佳的投資地點。她相信這1年大家都看到我們努力的成果，許多國內外大廠都加碼投資台灣。

台積電董事長劉德音、力晶積成電子董事長黃崇仁、還有日月光營運長吳田玉今天也在場。蔡英文表示，其中，台積電南科廠在今年開始試產5奈米製程，3奈米製程也確定將在國內建廠。力晶集團已經成功轉型到晶圓代工業，並且由子公司力晶積成電子公司，負責執行12吋晶圓廠的興建。

日月光集團也致力發展先進封裝技術跟製程，同時持續加碼在台投資。另外，台灣美光也在台中后里興建A3廠，打造台灣成為記憶體產業一條龍的全球生產基地。

她說，這些發展都代表了台灣半導體產業不斷的進步。去年，我們半導體的產值達到新台幣2.6兆元，年成長6.4％。政府會跟產業界朋友一起努力，持續加強競爭力，讓半導體產業繼續帶領台灣的經濟成長，在全球市場更居關鍵地位。

(工商 )