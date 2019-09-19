新北市淡水區汪姓男子與妻子相處不睦，去年7月中，竟當著剛上國小的女兒面前，掐住妻子脖子甩巴掌，還將人拖出家門外，士林地院審結，認為汪男放任自身情緒，恣意訴諸暴力，犯後飾詞否認犯行，依傷害罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬，可上訴。

汪男犯案後否認犯行並稱，妻子趁著廚房正在進行裝潢工程時，擅自進入屋內，他請妻子離開，但妻子不願離開，才將妻子抱出門外，過程中亂踢，才會造成臉部嘴唇的挫傷，他並沒有動手毆打妻子。

汪妻子則說，先生將她眼鏡打掉，剛上小學的大女兒在旁大喊救命，還拿手機打電話報警，直到員警到場，汪還不斷罵她，先生將他們母女3人趕出家門，就像丟垃圾一樣丟出門口。

判決指出，汪是研究所畢業，在大型企業中擔任服務人員，竟然放任自身情緒，無視稚齡幼子在場，動手毆打她們的母親，顯示情緒管理不足，衡量雙方並沒有達成和解，加上汪否認犯罪，依法判刑。

(中時 )